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Kazdağları'nda Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Kazdağları'nda Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor
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Balıkesir ve Çanakkale sınırları içindeki Kazdağları'nda devam eden kar yağışı, bölgedeki yaşamı zorlaştırırken, sürücülere de zorluklar yaşatıyor. Karayolları ekipleri, yolları açık tutmak için tuzlama çalışmaları yaparken, vatandaşlara mecbur kalmadıkça bu yolları kullanmamaları yönünde uyarıda bulunuyor.

Balıkesir ve Çanakkale sınırlarınca uzanan Kazdağları'nda geceden beri devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışının etkili olduğu Kumluca, Hanlar, Deveboynu mevkilerinde sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük yaşıyor.

Karayolları ekipleri, Kazdağları'ndan geçen Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçeleriyle Çanakkale'nin Yenice ilçesi arasında ulaşımın sağlandığı yolu açık tutabilmek için belirli aralıklarla tuzlama yapıyor.

Her 2-3 saatte bir yol kontrolü yapan ekipler, mecbur kalmadıkça vatandaşların bu yolu kullanmamaları çağrısında bulundu.

Trafik ekipleri de kış lastiği ve zincir kontrolü gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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