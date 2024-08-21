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Kazdağları'na girişler geçici olarak durduruldu

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Balıkesir ve Çanakkale sınırlarındaki Kazdağları'nın Edremit ilçesindeki milli park alanlarına girişler, orman yangınlarıyla ilgili kritik bir döneme girilmesi nedeniyle geçici olarak durduruldu.

BALIKESİR ve Çanakkale sınırlarındaki Kazdağları'nın Edremit ilçesindeki milli park alanlarına girişler, orman yangınlarıyla ilgili kritik bir döneme girilmesi nedeniyle geçici olarak durduruldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Balıkesir İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu'nun 2024/4 sayılı kararı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son hava raporları dikkate alınarak, orman yangınları açısından kritik bir haftaya girildiği belirtildi. Balıkesir'in, ülkenin orman yangını riski en yüksek 10 ili arasında yer aldığı vurgulanan açıklamada, sıcaklıkların 35 santigrat derece üzerinde seyredeceği, havadaki nispi nemin yüzde 30'un altında kalacağı ve kuzeydoğudan poyraz şeklinde saatte 30 kilometre ve üzeri hızla esecek rüzgarların, orman yangınları açısından son derece riskli bir durum oluşturduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, "Kazdağı Milli Parkı içerisinde bulunan Yaylatepe Çadırlı Kamp Alanı ve Altınoluk Cam Seyir Terası'ndaki izinli işletme alanları ile bu alanlara ulaşımı sağlayan yol güzergahları hariç olmak üzere, Kazdağı Milli Parkı'na her türlü giriş ve çıkışların 31 Ekim 2024 tarihine kadar yasaklandı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çanakkale Balıkesir Edremit Çevre Orman Yangınları Doğa Güncel Haberler

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