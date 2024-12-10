Kazdağları: Doğanın Cennetine Yolculuk

Antik dönemlerde "bin pınarlı İda" olarak adlandırılan Balıkesir ve Çanakkale sınırlarında yer alan Kazdağları, doğal güzellikleriyle her mevsim ön plana çıkıyor.

Kuzey Ege'de Edremit Körfezi'nin kuzeyinde bulunan Kazdağları, zengin fauna ve bitki örtüsüyle dikkati çekiyor.

Sahilden kızılçamlarla başlayıp 800 metre yükseklikte karaçamlara, daha sonra karaçam, meşe, kestane karışık ormanlarına erişilen Kazdağları'nın daha yüksek kesimlerde ise Kazdağı köknarına ulaşılıyor.

Bu özellikleriyle eko-turizm açısından büyük önem taşıyan oksijen deposu Kazdağları'nı görmek isteyen doğa fotoğrafçıları ve yürüyüş meraklıları, bölgeye ilgi gösteriyor.

Antik dönemlerde "bin pınarlı İda" olarak adlandırılan ve her mevsim ziyaretçilerine ev sahipliği yapan Kazdağları'nın sisler altında kalan Sarıkız bölgesi, derin vadi ve kanyonları ile şelaleleri, AA ekibi tarafından dronla kayıt altına alındı.

Kazdağları'nın oksijeni için İstanbul'dan Edremit'e yerleşmişler

Ailesiyle birlikte Kazdağları'nda yürüyüş yapan Arda Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kazdağları'nın çok güzel doğaya sahip olduğunu söyledi.

Sonbahar'dan kışa geçişte oluşan renklerin çok keyif verdiğini belirten Yalçın, "Ağaçlar birbirinden güzel, buranın tabiatı ve havası da çok güzel." diye konuştu.

Halime Göçmen ise astım hastası olduğunu ve Kazdağları'nın oksijeninin bol olması dolayısıyla İstanbul'dan Edremit'e yerleştiklerini dile getirdi.

Kazdağları'na sık sık geldiklerini ifade eden Göçmen, şöyle konuştu:

"Hapşırmam vardı, geçti. Alerji ilacım vardı artık kullanmıyorum. Bu bölgeye yürüyüşe geliyoruz, çadırlarda konaklıyoruz. Burası çok güzel, herkese gelmelerini tavsiye ediyorum. Ben Karadenizliyim, burası da orayı aratmıyor. Sonbaharda ve bu dönemde burası çok güzel. Burada hiç hasta olmuyoruz. Herkesin buraya gelip bir kere dahi olsa görmesini isterim."