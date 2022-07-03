Kazdağı Milli Parkı yakınlarında çıkan zeytinlik yangını kontrol altına alındı Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağı Milli Parkı sınırlarına yakın konumdaki bir zeytinlikte yangın çıktı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağı Milli Parkı sınırlarına yakın konumdaki bir zeytinlikte yangın çıktı. Mehmetalan Mahallesi'nde bir zeytin bahçesinden yükselen dumanları fark eden Karadağ Yangın Gözetleme Kulesi ekibinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Havadan 2 uçak ve 2 helikopter, karadan ise 3 arazöz ve su tankeriyle müdahale edilen yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları süren yangında 2 dönüm zeytinlik hasar gördü. AA / Hakan Firik - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kazdağı Milli Parkı yakınlarında çıkan zeytinlik yangını kontrol altına alındı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.