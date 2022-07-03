Kazdağı Milli Parkı yakınlarında çıkan zeytinlik yangını kontrol altına alındı - Haberler

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Kazdağı Milli Parkı yakınlarında çıkan zeytinlik yangını kontrol altına alındı

AA - Hakan Firik - Güncel
Kazdağı Milli Parkı yakınlarında çıkan zeytinlik yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağı Milli Parkı sınırlarına yakın konumdaki bir zeytinlikte yangın çıktı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağı Milli Parkı sınırlarına yakın konumdaki bir zeytinlikte yangın çıktı.

Mehmetalan Mahallesi'nde bir zeytin bahçesinden yükselen dumanları fark eden Karadağ Yangın Gözetleme Kulesi ekibinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Havadan 2 uçak ve 2 helikopter, karadan ise 3 arazöz ve su tankeriyle müdahale edilen yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları süren yangında 2 dönüm zeytinlik hasar gördü.

AA / Hakan Firik - Güncel

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