Kazdağı Milli Parkı'nda Orman Yangınlarına Karşı Tedbirler Konuşuldu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen toplantıda, Kazdağı Milli Park sınırları içinde kalan bölgede orman yangınları öncesinde alınacak tedbirler ve koordinasyon konuları ele alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen toplantıda, Kazdağı Milli Park sınırları içinde kalan bölgede orman yangınları öncesinde alınacak tedbirler ve koordinasyon konuları ele alındı.

Doğa Koruma Balıkesir İl Şube Müdürü İlker Baldan ve Edremit İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ömer Koç başkanlığında Kazdağı Milli Parklar Şefliği Toplantı Salonu'nda yaz sezonu kapsamında toplantı gerçekleştirildi.

Avcılar, Altınoluk, Güre, Merkez, Narlı ve Zeytinli karakol komutanlarının hazır bulunduğu toplantıda, Kazdağları Milli Parklar Şefi Yasir Özerhan ve Yaban Hayatı Veteriner Hekimi Ertan Şenol tarafından sunumlar yapılarak

Milli Park Kanunu, Kara Avcılığı Kanunu ve Hayvanları Koruma Kanunu hakkında bilgiler verildi.

Toplantıda ayrıca, Kazdağı Milli Parkı'nda orman yangınlarına karşı tedbirler ve koordinasyon hakkında uygulamaya yönelik kararlar alındı.