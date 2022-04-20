Kazazedeye çarparak ölümüne neden olan sanığa 22 yıla kadar hapis istemi

SULTANGAZİ TEM otoyolunda, maddi hasarlı trafik kazası sonrası tutanak tutan kazazedeler ve görevli polis memuruna çarparak, bir kişinin ölümüne, biri polis iki kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan Caner Erdoğan hakkında, 22 yıla kadar hapis cezası istendi. Duruşmada savunma yapan Sanık Caner Erdogan, olay yerinde yeterli güvenlik önlemi alınmadığı için kazanın yaşandığını ileri sürdü.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Caner Erdoğan getirildi. Kazada ölen Dursun Sağlam'ın kardeşi Mustafa Sağlam ile oğlu Ali Abbas Sağlam, şikayetçi Yılmaz Bölüktaş ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

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Demirören Haber Ajansı / Güncel