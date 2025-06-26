Kazaya Sebep Olan Eczacı Kalfalar Yargılanıyor

Eczacı Büşra Akdoğan'ın yiyecek ve içeceklerine ilaç katarak trafik kazası yapmasına ve 4 yaşındaki oğlunun yaşamını yitirmesine sebep oldukları ileri sürülen 2 eczacı kalfasının yargılanmasına devam edildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Muaz İ.B. ve müşteki eczane sahibi Büşra Akdoğan katılmazken, tutuksuz sanık Süleyman Ö. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, önceki celsede Adli Tıp Kurumundan talep edilen bilirkişi raporunun dava dosyasına gelmediğini bildirdi.

Söz alan sanık avukatı müvekkilinin suçsuz olduğunu, bu durumun adli tıptan gelecek olan raporla görüleceğini iddia etti.

Müşteki avukatı da raporun beklenmesini talep etti.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Adli Tıp Kurumundan istenen raporun beklenilmesine hükmederek duruşmayı 16 Ekim'e erteledi.

İddianameden

Ankara'da 20 Aralık 2020'de yaptığı trafik kazasında 4 yaşındaki oğlunu kaybeden eczacı Büşra Akdoğan, yanında çalışan kalfa Süleyman Ö. ve yardımcısı Muaz İ.B'nin yiyecek ve içeceklerine ilaç kattıklarını ve bu nedenle trafik kazası geçirdiğini iddia ederek şikayetçi oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde Süleyman Ö. ve Muaz İ.B. hakkında hazırlanan iddianamede, sanıkların usulsüz ilaç alım satımı yapıp SGK'yi zarara uğratarak "nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları ve eczacı Akdoğan'a gizlice ilaç vererek kendileri üzerindeki denetim imkanını ortadan kaldırdıkları belirtildi.

İddianamede, Süleyman Ö. ve Muaz İ.B'nin ayrıca Akdoğan'ın yiyecek ve içeceklerine kattıkları ilaç nedeniyle kaza yapmasına ve çocuğunun hayatını kaybetmesine sebebiyet verdikleri için "olası kasıtla çocuğu öldürmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.