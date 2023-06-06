Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ile oğlu yaralandı. Kazanın ardından otomobilin sürücüsü kadın, gözyaşlarına boğuldu.

Kazaya karışan kadın sürücü gözyaşlarına boğuldu: 2 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ile oğlu yaralandı. Kazanın ardından otomobilin sürücüsü kadın, gözyaşlarına boğuldu.

Kaza saat 18.00 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Adnan Menderes Bulvarı üzerinden Dr. Ahmet Ufuk Tokcan Sokağa dönüş yapmaktan olan Sürücü Mukaddes Nur D.yönetimindeki 06 DE 0461 plakalı otomobil, Adnan Menderes bulvarında seyir halinde olan sürücü Mustafa Ş.yönetimindeki 16 BAB 237 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ve oğlu 6 yaşındaki Sabri Safa Ş. yaralandı.

Gözyaşlarına boğuldu

Kazanın ardından şoka giren kadın sürücü, gözyaşlarına boğuldu. Yaralanan sürücü ve oğluna, kaza yerindeki özel sağlık kuruluşunda görevli sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptılar. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.