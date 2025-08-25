Kazanpınar Köyü Camisi'nin Temeli Atıldı

Kazanpınar Köyü Camisi'nin Temeli Atıldı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kazanpınar Köyü Camisi'nin temeli, İmam Hatip Muharrem Çakır'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle yapılan bir törenle atıldı. Programa yerel yöneticiler ve vatandaşlar katıldı.

Kazanpınar Camisi İmam Hatibi Muharrem Çakır'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa, Belediye Başkanı Turan İlbey, İlçe Müftü Vekili Cumali Yakan, il genel meclis üyesi Mehmet Ali Kuşkaya, kurum amirleri, Kazanpınar Köyü Cami Derneği yönetim kurulu üyeleri, muhtar İsa Oğuz, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Yapılan duanın ardından kurban kesildi ve caminin temeli atıldı.

