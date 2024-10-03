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Kazanma Garantili Kupon Dolandırıcılığı: 6 Tutuklama

Kazanma Garantili Kupon Dolandırıcılığı: 6 Tutuklama
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İzmir merkezli gerçekleştirilen operasyonda, 'kazanma garantili kupon' vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Şüphelilerin mağdurlardan ek ödeme talep ettikleri belirtildi.

İZMİR merkezli 4 ilde 'Kazanma garantili kupon' yapma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 'kazanma garantili kupon' yapma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Önceki gün İzmir merkezli İstanbul, Adana ve Konya illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö., E.A., M.Ç.D., M.B.D., M.E. ve M.Ö. tutuklandı, S.A. ise serbest bırakıldı. Şüphelilerin ayrıca mağdurlardan sigorta, vergi gibi ek ödeme gerektiğini söyleyip, tekrar para talep ettikleri de ileri sürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dolandırıcılık Politika Güvenlik 3-sayfa Ekonomi Güncel Hukuk İzmir Suç

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