Kazakistanlı Uzmanlar, Çin-Kazakistan İşbirliğinde 30 Altın Yıl Daha Bekliyor

HABER: Kazakistanlı uzmanlar, Çin- Kazakistan işbirliğinde 30 altın yıl daha bekliyor

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Kazakistan'dan çeşitli görüntüler

HABERİN İÇERİĞİ:

Çin- Kazakistan ilişkilerini devletler arası ilişkiler için model olarak gösteren Kazakistanlı uzmanlar, Çin- Kazakistan işbirliğinin 30 altın yıl daha sürmesini temenni ediyor.

SES 1 (Rusça): YERSULTAN ZHANSEITOV, Kazakistan'daki Dünya Ekonomisi ve Politikası Enstitüsü Uzmanı:

"Kazakistan ile Çin arasındaki ilişkiler son 30 yıldır son derece dinamik şekilde ilerliyor. Kazakistan ve Çin, uluslararası arenada birbirlerini destekliyor. Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi, enerji sektörü ve ulaşım altyapısının geliştirilmesi de dahil olmak üzere pek çok ülke için büyük fırsatlar açtı. Bu Kazakistan için de geçerli.

Kazakistan ve Çin arasındaki ikili ilişkilerin bugün, tüm sorunların karşılıklı istişareler yoluyla, birbirlerinin menfaatleri dikkate alınarak ve güven temelinde çözüldüğü, devletler arası ilişkilerin bir modeli olduğunu söyleyebiliriz. Kazakistan ve Çin, uluslararası güvenlik ve ilişkiler de dahil olmak üzere birçok konuda stratejik ortak. Kazakistan ve Çin'in, tutumları uluslararası güvenlik meselelerinde hemen hemen her konuda uyuştuğu için, uluslararası bazda karşılıklı güvenin güçlendirilmesi ve güvenlik meseleleri de dahil olmak üzere uluslararası konularda işbirliği yapmalarını bekliyoruz. Kazakistan ile Çin arasındaki stratejik ortaklık derinleşerek devam edecek, bu da karşılıklı fayda sağlayacak beklenti olacak."

SES 2 (Rusça): TIMUR SHAIMERGENOV, Kazakistan Cumhuriyeti Birinci Cumhurbaşkanı Kütüphanesi Müdür Yardımcısı:

"Bu yıl, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümü kutlanıyor. Bu çok önemli bir kilometre taşı.

Kazakistan-Çin işbirliğinde 30 altın yıl daha umut ediyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kazakistan'dan bildiriyor. (XHTV)