Kazakistanlı Türkiye mezunları iftarda buluştu

Kazakistan'da Türkiye Mezunları Derneği, ramazan ayı dolayısıyla başkent Astana'da iftar programı düzenledi.

Kazakistan'da Türkiye Mezunları Derneği, ramazan ayı dolayısıyla başkent Astana'da iftar programı düzenledi.

İftarda geçmiş yıllarda Türkiye'deki üniversitelerde eğitim görmüş mezunlar bir araya geldi.

Türk kurumlarının temsilcilerinin de davet edildiği iftar sofrasında mezunlar, Türkiye ile ilgili anılarını paylaştı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Otandastar Vakfı Başkanı, Türkiye mezunu Abzal Saparbekulı, yaptığı konuşmada, ülkede çok sayıda Türkiye mezununun olduğunu söyledi.

Son 30 yılda Türkiye'den 5 binden fazla Kazakistan vatandaşının mezun olduğunu kaydeden Saparbekulı, halihazırda yaklaşık 10 bin Kazak öğrencinin Türkiye'de eğitim gördüğü bilgisini paylaştı.

Saparbekulı, mezunların çoğunun çeşitli sektörlerde başarıyla çalıştıklarını belirterek, iki kardeş ülkenin siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğinin güçlendirilmesi açısından Türkiye Mezunları Derneğinin önemini vurguladı.