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Kazakistan, Yapay Zekayı Geliştirme Konseptini Kabul Etti

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Kazakistan hükümeti, 2024-2029 dönemini kapsayan 'Yapay Zekayı Geliştirme Konsepti'ni kabul etti. Programla yapay zeka teknolojilerinin kullanımı çeşitli sektörlerde artırılacak ve altyapı geliştirme çalışmaları yapılacak. Ayrıca ülkede yapay zeka konusunda eğitim programları düzenlenecek.

Kazakistan hükümeti, 2024-2029 dönemini kapsayan "Yapay Zekayı Geliştirme Konsepti"ni kabul etti.

"Stratejik belge" niteliği taşıyan program, ülke ekonomisinin çeşitli sektörlerinde yapay zeka teknolojilerinin kullanımını artırmayı amaçlıyor. Programla yapay zeka kullanımı özellikle devlet idaresi, petrol ve gaz, madencilik, enerji, ulaştırma, lojistik, su temini ve tarım sektörlerinde yaygınlaştırılacak.

Ayrıca bu alandaki altyapı geliştirme çalışmaları kapsamında ülkede süper bilgisayar kurulması, veri merkezleri ile ulusal yapay zeka platformunun oluşturulması ve fiber optik iletişim ağlarının geliştirilmesinin yanı sıra beşeri sermayenin arttırılmasına yönelik de bir dizi eğitim programı düzenlenmesi planlanıyor.

Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, yaptığı açıklamada, dünyada yapay zeka kullanımının 2030'a kadar yüzde 70 ek ekonomik etki yaratabileceğine ve yapay zeka sayesinde birçok rutin görevin otomatikleştirileceğine dikkati çekti.

Yeni programla 2029 yılına kadar yapay zeka kullanılarak üretilen ürün sayısını ülkede 5 kat artırmayı hedeflediklerini kaydeden Bektenov, yapay zeka alanında nitelikli uzmanlara ihtiyaçları olduğunu, dolayısıyla yetkili bakanlıkların bu alanda eğitim alacak öğrenci kontenjanı ile bölgelerde programlama okullarının sayısını artırma konusunda görevlendirildiğini bildirdi.

5 milyon kişi yapay zeka konusunda eğitilecek

Kazakistan Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Uzay Sanayi Bakanı Jaslan Madiyev de "2024-2029 Yapay Zekayı Geliştirme Konsepti" ile ülkede yapay zeka ekosistemi yaratmayı amaçladıklarını belirtti.

Madiyev konseptin veri, altyapı, insan sermayesi, bilimsel araştırma, düzenleyici ortam ve hızlandırma programları gibi 6 ana alandan oluştuğunu belirterek "2029 yılına kadar ülkede 5 milyon kişiyi yapay zeka becerileri konusunda eğitmeyi, 500 bin sektör uzmanı yetiştirmeyi, bilişim teknolojileri ihracatını ise 5 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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