Kazakistan, yabancı yatırım çekmede salgın öncesi seviyeye ulaştı - Haberler

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Kazakistan, yabancı yatırım çekmede salgın öncesi seviyeye ulaştı

AA - Meiramgul Kussainova - Güncel
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Kazakistan, yabancı yatırım çekmede salgın öncesi seviyeye ulaştı

NUR Kazakistan'ın 2021'de 23,7 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım çekerek bu alanda salgın öncesi seviyeye ulaşmayı başardığı bildirildi.

NUR Kazakistan'ın 2021'de 23,7 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım çekerek bu alanda salgın öncesi seviyeye ulaşmayı başardığı bildirildi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, geçen yıl ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırım miktarı 2020 yılı ile (17,2 milyar dolar) kıyasla yüzde 37,7 artarak 23,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ülke, böylece bu alanda 2017-2019 dönemindeki salgın öncesi seviyeye ulaştı.

Kazakistan'a en çok yatırım yapan ülkeler arasında sırasıyla Hollanda (7 milyar dolar), ABD (2,8 milyar dolar), İsviçre (2,6 milyar dolar), Rusya (1,9 milyar dolar), Çin (1,8 milyar dolar), Belçika (1,06 milyar dolar), İngiltere (1,02 milyar dolar), Güney Kore (805,5 milyon dolar), Türkiye (679,5 milyon dolar) ve Fransa (603,1 milyon dolar) oldu.

Türkiye ise 2021'de Kazakistan'a yatırımını yüzde 87 artırarak ülkenin en büyük 10 yatırımcısı arasında yer aldı.

Söz konusu dönemde, Kazakistan'da daha fazla yabancı yatırım çeken sektörler ise tarım, bilim, teknoloji, iletişim ve imalat oldu.

AA / Meiramgul Kussainova - Güncel

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