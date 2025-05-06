Kazakistan ve Vietnam Stratejik Ortaklık Anlaşması İmzaladı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri To Lam, ikili ilişkilerin seviyesini stratejik ortaklığa yükseltmeye yönelik Ortak Bildiri imzaladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tokayev'in davetine icabetle başkent Astana'ya gelen Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri Lam, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da resmi törenle karşılandı.

Tören sonrası dar ve geniş kapsamda görüşmeler yapan Tokayev ve Lam, ardından Kazakistan ile Vietnam arasındaki ilişkileri stratejik ortaklığa yükseltmeye yönelik Ortak Bildiri'yi imzaladı.

Bildiride ikilinin, ilişkilerin geleceği ile bölgesel ve uluslararası konular hakkında anlamlı görüşme yaptığı belirtilerek "Kazakistan ve Vietnam'ın bölgelerinde birbirleri için önemli ortaklar olduğu teyit edildi." ifadesi kullanıldı.

Tarafların ikili ilişkilerin seviyesini stratejik ortaklığa yükseltme konusunda anlaştıkları kaydedilen bildiride, bunun Kazak-Vietnam ilişkilerinin derinleşmesine ayrıca bölgede ve dünyada barış, istikrar ve kalkınmanın sağlanmasına önemli katkı sağlayacağı aktarıldı.

Bildiride, bu bağlamda tarafların siyasi, diplomatik ve yasama organları arasında işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldıkları ayrıca savunma ve güvenlik alanında işbirliğinin kurulmasını değerlendikleri belirtildi.

Tarafların ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusunda da anlaştıkları aktarılan bildiride, özellikle karşılıklı ticareti yakın gelecekte 2 milyar dolara çıkarma ve tarım, bilim ve dijital dönüşüm, ulaştırma, enerji, kültür ve spor, turizm, eğitim, çalışma, çevre gibi alanlarda işbirliğini güçlendirme hedeflerini teyit ettikleri kaydedildi.

Bildiride, bunun yanı sıra tarafların bölgesel ve uluslararası teşkilatlar çerçevesinde işbirliğinin geliştirilmesi konusunda hemfikir oldukları, iklim değişikliği ve terörizmle mücadele, kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesini amaçlayan işbirliği fırsatlarını da ele aldıkları ifade edildi.

Bunun yanı sıra Kazakistan ile Vietnam arasında çeşitli alanlarda 8 işbirliği mutabakat zaptı imzalandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, imza töreni sonrası iki ülke arasındaki dostluğun pekiştirilmesine sağladığı katkılarından dolayı Lam'a Kazakistan'ın 1'inci dereceli "Dostluk" nişanını takdim etti.