Öğretmen atamalarında yeni dönemin ayrıntıları! 2 ayrı sınav, 14 ay eğitim

Öğretmen atamalarında bir dönemin sonu! İşte yeni sistemin detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek

Aylar sonra bir ilk! Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

Özel'e yumruk atan saldırgan için mahkeme kararını 8 dakikada verdi
Saldırı sonrası ilk toplantı! Özel'in sözleri salonu ayağa kaldırdı

Saldırı sonrası kürsüyü yumruklayarak meydan okudu

Kazakistan ve Vietnam Stratejik Ortaklık Anlaşması İmzaladı

Kazakistan ve Vietnam Stratejik Ortaklık Anlaşması İmzaladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri To Lam, ilişkileri stratejik ortaklığa yükselten bir ortak bildiri imzaladı. İki ülke arasında ticaretin artırılması ve çeşitli alanlarda işbirliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri To Lam, ikili ilişkilerin seviyesini stratejik ortaklığa yükseltmeye yönelik Ortak Bildiri imzaladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tokayev'in davetine icabetle başkent Astana'ya gelen Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri Lam, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da resmi törenle karşılandı.

Tören sonrası dar ve geniş kapsamda görüşmeler yapan Tokayev ve Lam, ardından Kazakistan ile Vietnam arasındaki ilişkileri stratejik ortaklığa yükseltmeye yönelik Ortak Bildiri'yi imzaladı.

Bildiride ikilinin, ilişkilerin geleceği ile bölgesel ve uluslararası konular hakkında anlamlı görüşme yaptığı belirtilerek "Kazakistan ve Vietnam'ın bölgelerinde birbirleri için önemli ortaklar olduğu teyit edildi." ifadesi kullanıldı.

Tarafların ikili ilişkilerin seviyesini stratejik ortaklığa yükseltme konusunda anlaştıkları kaydedilen bildiride, bunun Kazak-Vietnam ilişkilerinin derinleşmesine ayrıca bölgede ve dünyada barış, istikrar ve kalkınmanın sağlanmasına önemli katkı sağlayacağı aktarıldı.

Bildiride, bu bağlamda tarafların siyasi, diplomatik ve yasama organları arasında işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldıkları ayrıca savunma ve güvenlik alanında işbirliğinin kurulmasını değerlendikleri belirtildi.

Tarafların ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusunda da anlaştıkları aktarılan bildiride, özellikle karşılıklı ticareti yakın gelecekte 2 milyar dolara çıkarma ve tarım, bilim ve dijital dönüşüm, ulaştırma, enerji, kültür ve spor, turizm, eğitim, çalışma, çevre gibi alanlarda işbirliğini güçlendirme hedeflerini teyit ettikleri kaydedildi.

Bildiride, bunun yanı sıra tarafların bölgesel ve uluslararası teşkilatlar çerçevesinde işbirliğinin geliştirilmesi konusunda hemfikir oldukları, iklim değişikliği ve terörizmle mücadele, kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesini amaçlayan işbirliği fırsatlarını da ele aldıkları ifade edildi.

Bunun yanı sıra Kazakistan ile Vietnam arasında çeşitli alanlarda 8 işbirliği mutabakat zaptı imzalandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, imza töreni sonrası iki ülke arasındaki dostluğun pekiştirilmesine sağladığı katkılarından dolayı Lam'a Kazakistan'ın 1'inci dereceli "Dostluk" nişanını takdim etti.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trendyol GO'nun çoğunluk hisseleri satıldı

E-ticarette dev satış! Yeni sahibi dikkat çekiyor
Görüntü Türkiye'den! Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi
Ünlü rapçi Lvbel C5 tutuklandı

Kutlamalarda sahneye çıkacaktı! Takım şampiyon olmadan tutuklandı
'Aylık 500 bin lira gelirim' var diyen emeklinin sözleri olay oldu

"Aylık 500 bin lira gelirim" var diyen emeklinin sözleri olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.