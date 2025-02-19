Kazakistan ve Ürdün Arasında Nükleer Enerjide İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Kazakistan ve Ürdün hükümetleri arasında nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılmasına yönelik işbirliği mutabakat zaptı imzalandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Cumhurbaşkanı sıfatıyla Ürdün'e ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiği kaydedildi.

Buna göre, Tokayev başkent Amman'da Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah tarafından El Hüseyniye Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Daha sonra bir araya gelen iki lider, enerji, ticaret, yatırım, sanayi, tarım, ulaştırma ve lojistik, turizm, dijitalleşme ve ilaç gibi bir çok sektörde işbirliği perspektiflerini ele aldı.

İkili ayrıca, Orta Doğu'daki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları hakkında da fikir alışverişinde bulundu.

Kral Abdullah'a Kazak devlet nişanı takdim edildi

Ziyaretin amacını "Kazak-Ürdün ilişkilerine yeni bir ivme kazandırmak" şeklinde tanımlayan Kazak Cumhurbaşkanı, "Dünyada yaşanan süreçlere ilişkin ortak görüşü paylaştığımızı düşünüyorum. Aynı zamanda siyasi düzeyde bağların güçlendirilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ise bu ziyaretin iki ülkenin siyasi, ticari ve ekonomik, yatırım işbirliği için geniş fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

Tokayev, Kral Abdullah'a Kazakistan'ın en yüksek devlet nişanı "Altın Kıran"ı takdim ederek ülkesine davet etti.

İki lider görüşmelerinin ardından ortak bildiri imzaladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı söz konusu bildirinin içeriğini de paylaştı.

Buna göre, bildiride liderlerin ilişkilerin daha da güçlendirilmesinin önemini vurgulayarak her düzeyde kapsamlı bir diyaloğun sürdürülmesi yönünde kararlılıklarını teyit ettikleri belirtildi.

Liderlerin bir çok sektörde karşılıklı çıkarlara dayalı işbirliğini derinleştirmenin gerekliliğini kaydettikleri aktarılan bildiride, "Taraflar, nükleer endüstri alanında işbirliğini genişletmeye hazır olduklarını doğruladılar." denildi.

Ayrıca, Liderlerin Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru başta olmak üzere ulaşım koridorlarının geliştirilmesinin öneminin altını çizdikleri ve iki ülke arasında doğrudan uçuşların başlatılması konusunun değerlendirilmesini de istedikleri kaydedildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, iki ülke hükümetleri arasında nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılmasına yönelik işbirliği mutabakat zaptı ile çeşitli ekonomik alanlarda olmak üzere 10 ticari sözleşmenin imzalandığı kaydedildi.

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