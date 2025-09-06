Kazakistan ve Ukrayna Dışişleri Bakanları İşbirliğini Geliştiriyor

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, ikili işbirliğini geliştirmeye ilişkin perspektifleri ele aldı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna tarafının isteğiyle Dışişleri Bakanı Nurtleu, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile telefonda görüştü.

Görüşmede taraflar, ikili ve çok taraflı formatlarda işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin mevcut durumu ve perspektifleri ele alırken, karşılıklı çıkarların söz konusu olduğu çeşitli alanlarda işbirliğinin daha da güçlendirilmesi yönünde karşılıklı isteklerini dile getirdi.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Nurtleu, görüşmede istikrarın güçlenmesine katkı sağlayacak uluslararası hukuk ilkelerine dayalı kalıcı barışın sağlanması için diplomatik çabaların sürdürülmesinin önemini de vurguladı.