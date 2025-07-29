Kazakistan ve Türkiye 490 Milyon Dolarlık Yatırım Anlaşmaları İmzaladı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Ankara'daki resmi temasları kapsamında Türk iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek ortak yatırım projelerini değerlendirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tokayev, Türk şirketlerinden YDA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, S Sistem Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Barlin, Tiryaki Holding Genel Müdürü Süleyman Tiryakioğlu ve Orzax Group Yönetim Kurulu Başkanı Selman Alimoğlu ile bir araya geldi.

Tokayev, YDA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arslan ile görüşmesinde şirketin Kazakistan'daki yatırım faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Arslan, çok yönlü yatırım imkanlarına sahip bir şirket olarak halihazırda Kazakistan'ın Türkistan, Astana ve Petropavl şehirlerinde hastaneler inşa ettiklerini, yakın zamanda YDA Endüstri Parkı'nda çok profilli üretime geçmeyi, başkent Astana'da ise bir sandviç panel tesisi kurmayı ve ülkenin Hazar Denizi kıyısındaki liman kenti Aktau'da da bir transit merkezi inşa etmeyi planladıklarını bildirdi.

Tokayev, holdingin ülkesine yönelik stratejik ilgisinden ve yatırım girişimlerinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Türkiye'nin lojistik sektörünün lider şirketlerinden S Sistem Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Barlin ile görüşmesinde karşılıklı fayda sağlayan ve uzun vadeli bir ortaklık kurulması konularını değerlendirdi.

Tokayev, Kazakistan'ı Avrasya'nın önde gelen bir transit merkezi haline getirmek için Orta Koridor'un kapsamlı geliştirilmesine yönelik çalışmalar başlattıklarını ve bu bağlamda Aktöbe Uluslararası Havalimanı'nda bir lojistik merkezi kurmaya yönelik şirketin girişimini desteklediğini kaydetti.

Barlin ise şirket olarak gelecekte Astana, Almatı, Çimkent ve Aktau'da faaliyetlerini genişletmeyi hedeflediklerini belirtti.

Tokayev, Tiryaki Holding Genel Müdürü Tiryakioğlu ile görüşmesinde tarım sanayisi sektöründe karşılıklı yarar sağlayan ve uzun vadeli ortaklık konusunu ele aldı.

Cumhurbaşkanı Tokayev, Tiryaki Holdingin Astana'da buğday ve bezelyenin derin işlenmesi için bir tesis kurma kararını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

Türkiye'nin 150 çeşit gıda takviyesi üreten ve ürünlerini dünyanın 60 ülkesine ihraç eden şirketi Orzax Group Yönetim Kurulu Başkanı Alimoğlu ile de bir araya gelen Tokayev, görüşmede ortak yatırım projelerini değerlendirdi.

Tokayev, şirketin Kazakistan'ın Türkistan bölgesinde bir üretim tesisi kurma kararını desteklediğini ve bu girişimin yurt içi ilaç sanayisinin çeşitlendirilmesine ve ülkenin ihracat potansiyelinin artırılmasına önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Alimoğlu da şirket olarak Kazakistan'daki üretim üslerini genişletmenin yanı sıra araştırma ve inovasyon alanlarını da geliştirmeyi ve 40 milyon dolarlık yatırımla 500 kişiye kalıcı istihdam sağlamayı hedeflediklerini aktardı.

Kazakistan ve Türkiye 490 milyon dolar değerinde anlaşmalara imza attı

Kazakistan Ulusal Yatırım Şirketi (KazakhInvest) tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in, Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyareti sırasında Türkiye ile ekonominin öncelikli sektörlerinde ortak yatırım projelerinin hayata geçirilmesini amaçlayan bir dizi ticari anlaşmaya imza atıldı.

Kazak hükümeti ile Türk şirketleri arasında tarım, ilaç, lojistik sektörleri başta olmak üzere toplam değeri 490 milyon doları aşan çeşitli yatırım anlaşmaları yapıldı.