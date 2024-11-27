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Kazakistan ve Rusya'dan Stratejik İşbirliği Anlaşması

Kazakistan ve Rusya'dan Stratejik İşbirliği Anlaşması
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni küresel düzen şartlarında stratejik ortaklıklarını derinleştirmek amacıyla ortak bir bildiri imzaladı. Ekonomi vurgusu yapılan görüşmelerde, iki ülke arasındaki ticaretin artırılması ve enerji işbirliği gibi birçok konu masaya yatırıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeni küresel düzen şartlarında stratejik işbirliğini derinleştirmeye yönelik ortak bildiriyi imzaladı.

Başkent Astana'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da törenle karşılandı.

Tokayev, görüşmede yaptığı konuşmada, Rusya'yı "güvenilir bir stratejik ortak ve müttefik" olarak tanımladı.

Putin ise Kazakistan'ı "güvenilir dost ve en yakın müttefik" olarak nitelendirdi.

Görüşmelerin ardından Tokayev ve Putin, Kazakistan ve Rusya arasında "Yeni küresel düzen şartlarında stratejik ortaklığı derinleştirmeye" yönelik ortak bildiriyi imzaladı.

İmza töreni sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Tokayev, görüşmelerin açık ve sonuç odaklı geçtiğini belirterek, "Stratejik ortaklığımızın perspektif alanlarını belirledik." dedi.

Tokayev, görüşmelerin öne çıkan konusunun ekonomi olduğunu söyledi.

Karşılıklı ticareti artırmak için çalışacaklarını aktaran Tokayev, "Rusya, Kazakistan ekonomisine en çok yatırım yapan ilk üç ülkeden biri. Kazakistan ise ikili ilişkiler tarihinde ilk kez Rusya'nın en büyük 5 ticaret ortağından biri oldu. Yakın gelecekte ise karşılıklı ticaret hacminin 30 milyar doları aşacağından eminim." diye konuştu.

Tokayev, Kazakistan'ın Rusya'ya yaptığı doğrudan yatırım miktarının 8,5 milyar doları aştığını belirterek, "Kazakistan'da 24 bine yakın Rus sermayeli şirket faaliyet gösteriyor." ifadesini kullandı.

İki ülkenin etkileşim içinde olmadığı bir alanın bulunmadığını dile getiren Tokayev, Kazakistan ile Rusya arasında tartışmalı bir konu olmadığını kaydetti.

Putin ise imzalanan ortak bildirinin, iki ülke hükümetlerine iddialı görevler yüklediğini söyledi.

İki ülke arasındaki petrol ve doğal gaz sektöründeki işbirliğinin önemine işaret eden Putin, "Hazar Boru Hattı faaliyetleri sayesinde Kazak petrolünün dış pazarlara ihracatının yüzde 80'den fazlası Rusya toprakları ve Karadeniz'deki Rus liman altyapısı üzerinden gerçekleştiriliyor. Rus petrolü de Kazakistan toprakları üzerinden Çin'e gidiyor. Ülkemiz, Kazakistan'dan kömür ithal ediyor. Geçen sene itibarıyla Rusya, Kazakistan üzerinden Özbekistan'a doğal gaz ihracat etmeye başladı." diye konuştu.

Putin, Kazakistan ile barışçıl nükleer araştırmalar alanında işbirliğinin ilerlediğini, ulaştırma ve uzay alanlarında da ortak projeleri faaliyete geçirdiklerini söyledi.

İki ülke hükümetleri arasında enerji, gümrük, sağlık, turizm, eğitim, hukuk, inşaat, ekoloji, ulaştırma ve lojistik gibi birçok alanda 20 işbirliği anlaşması imzalandı.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
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