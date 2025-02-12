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Kazakistan ve Rusya'dan Güvenlik İşbirliği Vurgusu

Kazakistan ve Rusya'dan Güvenlik İşbirliği Vurgusu
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu ile bir araya gelerek bölgesel güvenlik ve iki ülke arasındaki işbirliği konularını görüştü. Tokayev, Rusya'nın Kazakistan ekonomisinin önemli yatırımcılarından biri olduğunu belirtti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, bölgesel güvenlik alanında işbirliğini görüştü.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tokayev, temaslarda bulunmak üzere başkent Astana'ya gelen Şoygu'yu kabul etti.

Görüşmede, Kazakistan ile Rusya arasında güvenlik alanında etkileşimin artırılması ve bölgesel güvenliğin çeşitli alanlarında işbirliği yapılması konuları ele alındı.

Tokayev, ziyaretin, iki ülke arasında yükselen bir çizgiyle gelişen işbirliğinin derinleşmesi açısından çok önemli olduğuna inandığını dile getirdi.

İkili ekonomik etkileşimin başarılı bir şekilde geliştiğine işaret eden Tokayev, "Rusya şu anda Kazakistan ekonomisinin ana yatırımcılarından biri." ifadesini kullandı.

Tokayev, aynı zamanda kolluk kuvvetleri ile savunma bakanlıkları arasındaki işbirliğinin de geliştiğine dikkati çekerek "Bu ziyaretin, işbirliğimizde neler yapıldığını bir kez daha gözden geçirmek ve ülkelerimiz arasında yeni etkileşim alanları üzerinde anlaşmak için iyi bir fırsat olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu da bölgesel güvenliğin güncel konuları ile ilgili görüşme ve fikir alışverişinde bulunma fırsatı için Tokayev'e teşekkür etti.

Şoygu, Rusya ile Kazakistan'ın sadece ikili ilişkilerde değil, aynı zamanda Şanghay İşbirliği Örgütü, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Avrasya Ekonomik Birliği gibi oluşumlar çerçevesinde de aktif çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
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