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Kazakistan ve Pakistan Arasında Savunma İşbirliği Görüşmeleri

Kazakistan ve Pakistan Arasında Savunma İşbirliği Görüşmeleri
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir ile ikili ilişkileri ve savunma alanındaki işbirliğini değerlendirdi. İki ülke arasındaki ekonomik fırsatların gerçekleştirilmesi konusunda mutabık kalındı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Pakistan ordusunun başındaki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir ile iki ülke arasındaki savunma ve askeri eğitim alanındaki işbirliği konularını ele aldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, başkent Astana'da temaslarda bulunan Munir'i Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da kabul etti.

Görüşmede, savunma ve askeri eğitim alanındaki işbirliği başta olmak üzere, ikili ilişkileri geliştirme konuları ele alındı.

Tokayev, Pakistan'ı Güney Asya'da önemli bir ortak olarak gördüklerini ve ikili ilişkilerde olumlu bir dinamiğin yaşandığını kaydetti.

Munir de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in selamlarını ileterek iki ülkenin savunma bakanlıkları arasındaki etkileşimden bahsetti. ???????

Taraflar, görüşme sonunda karşılıklı çıkarları ilgilendiren ekonominin çeşitli sektörlerinde mevcut fırsatların tam olarak hayata geçirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Pakistan'da Genelkurmay Başkanı, prensipte silahlı kuvvetlerin en yüksek rütbeli subayı durumunda bulunuyor. Genelkurmay Başkanlığı başlıca askeri danışma organı görevini yürütüyor ve kuvvet komutanlıkları arasındaki iletişimi koordine ediyor, muharip kuvvetler üzerinde ise operasyonel yetkisi bulunmuyor.

Pakistan Silahlı Kuvvetlerinde ordunun kuvvet komutanlıklarını komuta eden, operasyonel yetkiye ve kontrole sahip olan kişi Kara Kuvvetleri Komutanı. Bu açıdan Kara Kuvvetleri Komutanı, Pakistan ordusunun başındaki isim olarak biliniyor.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
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