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Kazakistan ve Özbekistan Arasında 352 Milyon Dolarlık İşbirliği Anlaşmaları İmzalandı

Kazakistan ve Özbekistan Arasında 352 Milyon Dolarlık İşbirliği Anlaşmaları İmzalandı
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Kazakistan ile Özbekistan arasında bölgelerarası işbirliğini güçlendirmek amacıyla toplam değeri 352 milyon dolar olan 76 belge imzalandı. Forumda, iki ülkenin ticaret hacminin ve iş birliğinin artırılması konuları masaya yatırıldı.

Kazakistan ile Özbekistan arasında bölgelerarası işbirliğini geliştirecek 352 milyon dolarlık 76 belge imzalandı.

Kazakistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Özbekistan'ın Semerkant kentinde "Kazakistan-Özbekistan 4.Bölgelerarası İşbirliği Forumu" düzenlendi.

Foruma, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov ile Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov başkanlığında iki ülkenin sınırdaş eyaletlerinin valileri, bakanlar ve iş dünyasından yaklaşık 200 temsilci katıldı.

İki ülkenin sınırında yer alan bölgeler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, karşılıklı ticaretin artırılması ve ortak projelerin hayata geçirilmesi gibi konuların ele alındığı forumda, ayrıca sanayi, su kaynakları, enerji, ulaştırma, taşımacılık ve gaz endüstrisi alanlarındaki etkileşim konuları da masaya yatırıldı.

Kazakistan Başbakanı Bektenov, Özbekistan ile bu yılın ilk 8 ayındaki karşılıklı ticaret hacminin 2,5 milyar dolara ulaştığını söyledi.

"Kazakistan ve Özbekistan'ın her sektörde ortak çalışması için geniş perspektifleri var." diyen Bektenov, söz konusu forumun Orta Asya bölgesinde sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya önemli katkı sağlayacağını umduğunu dile getirdi.

Özbekistan Başbakanı Aripov da bölgelerarası işbirliğinin geliştirilmesinin iki ülke arasındaki ilişkilerin öncelikli yönünü oluşturduğunu belirtti.

Aripov, "Son 7 yılda karşılıklı ticaret 2,5 kat arttı. Özbekistan'da şu anda 1000'den fazla Kazakistan sermayeli şirket faaliyet gösteriyor. Sınırdaki eyaletlerimiz arasında da doğrudan temas oluşmuş durumda." diye konuştu.

Forum çerçevesinde iki ülke arasında daha önce en üst düzeyde imzalanan enerji, madencilik ve jeoloji sektörlerinde ortak projelerin hayata geçirilmesini amaçlayan belgeler dahil, toplam değeri 352 milyon dolar olan 76 belge imzalandı.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel

Uluslararası İlişkiler Özbekistan Kazakistan Politika Ekonomi Enerji Güncel

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