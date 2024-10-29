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Kazakistan ve Moğolistan Arasında Stratejik Ortaklık Anlaşması İmzalandı

Kazakistan ve Moğolistan Arasında Stratejik Ortaklık Anlaşması İmzalandı
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ve Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh, Ulan Batur'da düzenlenen resmi törenle iki ülke arasında stratejik ortaklığı pekiştiren bir ortak deklarasyon imzaladı. Ticaretin artırılması ve çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh, iki ülke arasında stratejik ortaklığın kurulmasına ilişkin "ortak deklarasyon" imzaladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tokayev, resmi ziyaret kapsamında geldiği Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da törenle karşılandı.

Ulan Batur'daki Suhe Batur alanında düzenlenen resmi törenin ardından önce baş başa ardından heyetleriyle geniş kapsamlı görüşmeler gerçekleştiren Tokayev ve Khurelsukh, müzakereler sonrası Kazakistan ile Moğolistan arasında stratejik ortaklığın kurulmasına ilişkin "ortak deklarasyona" imza attı.

Tokayev ve Khurelsukh, görüşmeler sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, bölgedeki önemli komşusu Moğolistan ile yüzyıllara dayanan ortak tarih, manevi ve kültürel değerlerle birbirlerine bağlı olduklarını söyledi.

Tokayev, söz konusu ziyaretinin Kazakistan tarihinde özel yere sahip Cuci Ulusunun 800. yıl dönümü ile denk gelmesinin de ayrıca sembolik önem taşıdığına dikkati çekerek "Kazak-Moğol ilişkileri son yıllarda dinamik bir şekilde gelişiyor. Bugün ise güçlü dostluk temelindeki işbirliğimiz stratejik ortaklık düzeyine çıkarılmıştır." dedi.

Stratejik ortaklığın kurulmasına ilişkin imzaladıkları ortak deklarasyonun iki ülke arasındaki dostluğu daha da pekiştirmeyi ve çeşitli alanlardaki temasları geliştirmede yeni bir ivme kazandırmayı amaçladığını belirten Tokayev, genel olarak müzakerelerin çok başarılı geçtiğini vurguladı.

Tokayev, yakın vadede ikili ticareti 500 milyon dolara yükseltmeyi hedeflediklerini ve bu bağlamda ticari ve ekonomik işbirliğinin artırılmasına yönelik hükümetler arasında bir yol haritasının imzalandığını bildirdi.

İki ülke heyetleri arasında tarım, sanayi, ulaştırma ve taşımacılık, enerji sektörlerinde ortak faaliyetlerin değerlendirildiğini aktaran Tokayev, "Ülkelerimiz önemli doğal kaynaklara sahiptir. Demir, fosfat, boksit ve nadir mineral yataklarını keşfetmek ve geliştirmek için birlikte çalışacağız." ifadesini kullandı.

Kazakistan, Orta Asya'da Moğolistan ile stratejik ortaklık kuran ilk ülke oldu

Tokayev, müzakereler sırasında Asya'daki işbirliğinin güçlendirilmesine özellikle dikkat çektiklerini belirterek, "İkili ve çok taraflı bağların daha da geliştirilmesinde kararlıyız. Bu çerçevede Kazakistan, Moğolistan'ın Avrasya Ekonomik Birliği ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalama niyetini destekliyor." diye konuştu.

Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh de Moğolistan ile Kazakistan ilişkilerini stratejik ortaklık düzeyine çıkaran deklarasyonu imzalayarak ikili ilişkileri daha da genişletmek ve geliştirmek yönünde "tarihi" bir karar aldıklarını kaydetti.

Khurelsukh, böylece ikili ilişkilerde yeni bir dönemin başladığına işaret ederek "Kazakistan'ın Orta Asya'da Moğolistan'ın stratejik ortağı haline gelen ilk ülke olduğunu belirtmek sevindirici." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaret sırasında iki ülke hükümetleri arasında ekonomik, ticari, enerji, ulaştırma, sigortacılık, arama kurtarma, kültür, gençlik, turizm ve tarım sektörlerinde işbirliğini kapsayan 11 belge imzalandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, bunun yanı sıra Moğolistan Parlamentosu (Büyük Khural) Başkanı Dashzegviin Amarbayasgalan ve Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrain Oyun-Erdene ile de ayrı ayrı bir araya geldi.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel

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