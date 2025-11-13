Haberler

Kazakistan ve Kırgızistan Arasındaki Ticaret Hacmi Yüzde 21 Arttı

Kazakistan ve Kırgızistan Arasındaki Ticaret Hacmi Yüzde 21 Arttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kazakistan ve Kırgızistan arasındaki karşılıklı ticaret hacmi 2023 yılının ilk 8 ayında yüzde 21 artarak 1,4 milyar dolara ulaştı. İki ülkenin hükümet liderleri, ticaret ve ekonomik işbirliğini artırmak amacıyla toplantı gerçekleştirdi.

Kazakistan ve Kırgızistan arasındaki karşılıklı ticaret hacmi bu yılın ilk 8 ayında yüzde 21 artarak 1,4 milyar dolara ulaştı.

Kazakistan-Kırgızistan Hükümetlerarası Konseyinin 13.Toplantısı, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov ile Kırgızistan Bakanlar Kabinesi Başkanı Adılbek Kasımaliyev'in eş başkanlığında Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirildi.

Toplantıda taraflar, ticaret, sanayi, yatırım, enerji, su, tarım, ulaştırma, lojistik ve turizm gibi alanlarda ilişkileri genişletmeye yönelik konuları ele aldı.

Kazakistan Başbakanı Bektenov, Kırgızistan'ın kendileri için sadece komşu ve kardeş ülke olmadığını aynı zamanda önemli bir ticaret ve ekonomik ortak olduğunu belirtti.

Bektenov, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacminin 2025 yılının ilk 8 ayında yüzde 21 artarak 1,4 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Çok taraflı entegrasyonun daha da yaygınlaştırılması ortak hedefimizdir." dedi.

Kasımaliyev de iki ülkenin devlet başkanlarının ortak çabalarıyla Kırgızistan ile Kazakistan arasındaki stratejik ortaklığın niteliksel bir düzeye çıktığını ve daha önce iki ülke arasında belirlenen hedeflere ulaşmak için her türlü çabayı göstereceklerini bildirdi.

Toplantıda, özellikle tarım ürünlerinin karşılıklı ticarette payının arttığına dikkat çekilirken, bunun yanı sıra iki ülkenin sınırında bulunan Tanrı Dağları Zirvesi'nde dağ turizmi rotalarının yeniden canlandırılması da görüşüldü.

Toplantı sonrası Kazak ve Kırgız hükümet başkanları, ikili ilişkilerin tüm temel işbirliği alanlarında daha da derinleştirilmesine yönelik taahhütlerini yeniledi.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
20 şehidimizin naaşı Türkiye'ye getiriliyor

Gürcistan'daki faciada yeni gelişme! Türkiye'ye doğru yola çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'tan çözüm, iki devletin var olmasından geçiyor

Yeni liderin ilk ziyareti Ankara'ya! Erdoğan'ın çözüm için mesajı net
Tarih ve saat verildi! 6 kente birden lapa lapa kar yağacak

Tarih ve saat verildi! 6 kente birden lapa lapa kar yağacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
Fenerbahçe'den savcılığa suç duyurusu

Fenerbahçe'den savcılığa suç duyurusu
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Üniversite öğrencisi genç kız kardeşlerine saldıran babasını bıçakladı

Üniversite öğrencisi genç kız dehşet saçtı! Yaşam savaşı veriyor
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
Somer Sivrioğlu yeni bir aşka yelken açtı

Ünlü şef yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Türkiye 20 şehidine ağlarken belediye başkanı halaya durdu

Türkiye 20 şehidine ağlarken belediye başkanı halaya durdu
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Hemen harekete geçtiler! Galatasaray'dan Eren ve Metehan kararı

Hemen harekete geçtiler! Galatasaray'dan Eren ve Metehan kararı
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket

Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil

Yedikleri kumpir ve midye, 2 çocuğu hayattan kopardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.