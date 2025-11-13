Kazakistan ve Kırgızistan Arasındaki Ticaret Hacmi Yüzde 21 Arttı

Kazakistan ve Kırgızistan arasındaki karşılıklı ticaret hacmi bu yılın ilk 8 ayında yüzde 21 artarak 1,4 milyar dolara ulaştı.

Kazakistan-Kırgızistan Hükümetlerarası Konseyinin 13.Toplantısı, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov ile Kırgızistan Bakanlar Kabinesi Başkanı Adılbek Kasımaliyev'in eş başkanlığında Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirildi.

Toplantıda taraflar, ticaret, sanayi, yatırım, enerji, su, tarım, ulaştırma, lojistik ve turizm gibi alanlarda ilişkileri genişletmeye yönelik konuları ele aldı.

Kazakistan Başbakanı Bektenov, Kırgızistan'ın kendileri için sadece komşu ve kardeş ülke olmadığını aynı zamanda önemli bir ticaret ve ekonomik ortak olduğunu belirtti.

Bektenov, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacminin 2025 yılının ilk 8 ayında yüzde 21 artarak 1,4 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Çok taraflı entegrasyonun daha da yaygınlaştırılması ortak hedefimizdir." dedi.

Kasımaliyev de iki ülkenin devlet başkanlarının ortak çabalarıyla Kırgızistan ile Kazakistan arasındaki stratejik ortaklığın niteliksel bir düzeye çıktığını ve daha önce iki ülke arasında belirlenen hedeflere ulaşmak için her türlü çabayı göstereceklerini bildirdi.

Toplantıda, özellikle tarım ürünlerinin karşılıklı ticarette payının arttığına dikkat çekilirken, bunun yanı sıra iki ülkenin sınırında bulunan Tanrı Dağları Zirvesi'nde dağ turizmi rotalarının yeniden canlandırılması da görüşüldü.

Toplantı sonrası Kazak ve Kırgız hükümet başkanları, ikili ilişkilerin tüm temel işbirliği alanlarında daha da derinleştirilmesine yönelik taahhütlerini yeniledi.