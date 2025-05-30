Kazakistan ve İtalya Arasında Stratejik Ortaklık Güçleniyor

Kazakistan ve İtalya Arasında Stratejik Ortaklık Güçleniyor
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile İtalya Başbakanı Meloni, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirmek için ortak bildiri imzaladı. Ziyaretin, ikili işbirliğini geliştirmede önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, iki ülke arasında stratejik ortaklığı güçlendirmeye ilişkin ortak bildiriyi kabul etti.

Kazakistan'a resmi ziyarette bulunan İtalya Başbakanı Meloni, başkent Astana'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı.

Tokayev ve Meloni, tören sonrası önce baş başa, ardından heyetleriyle genişletilmiş toplantıda bir araya geldi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, görüşmede, bu ziyaretin ikili işbirliğinde önemli bir gelişme olduğuna dikkati çekti.

İtalya'nın, Kazakistan'ın Avrupa'daki en büyük ticaret ortağı olduğunu kaydeden Tokayev, 2024 yılında iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacminin yüzde 24 artarak 20 milyar dolara ulaştığı bilgisini verdi.

Tokayev, son 20 yılda İtalya'dan Kazakistan'a 7,6 milyar dolar değerinde doğrudan yatırım geldiğini belirterek "Ziyaretiniz, işbirliğimizin daha da gelişmesine güçlü bir ivme kazandırması açısından büyük önem taşıyor. Kazakistan ve İtalya'nın uluslararası alanda güvenilir ve stratejik ortaklar olarak hareket etmeye devam edeceğinden eminim." ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakanı Meloni de Kazakistan'ı stratejik ortak olarak gördüklerini belirterek "Diyaloğa ihtiyacımız var ve siz bunu çok iyi anlıyorsunuz. Kazakistan, İtalya için birçok alanda önemli bir ortak." diye konuştu.

Meloni, iki ülke arasında enerjiden kültüre, eğitimden halklar arası ilişkilere kadar geniş kapsamlı işbirliği imkanları bulunduğuna işaret ederek "Ülkenizin ve bölgenin Batı ile Doğu'yu birbirine bağlayan tarihi bir kavşak noktası olarak öneminin farkındayız." dedi.

Görüşmelerin ardından Tokayev ve Meloni, Kazakistan ve İtalya arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirmeyi amaçlayan ortak bildiriyi imzaladı.

Ayrıca Kazakistan ve İtalya hükümetleri arasında 8 işbirliği mutabakat zaptı imzalandı.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
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