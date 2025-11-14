Kazakistan ve İsrail Dışişleri Bakanları Telefonla Görüştü

Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Köşerbayev ile İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar telefonda görüştü.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili işbirliğinin karşılıklı yarar sağlayacak şekilde geliştirilmesinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gündemdeki güncel konular ele alındı.

Köşerbayev ile Saar, gelecek dönemde iki ülke arasında gerçekleştirilecek üst düzey etkinliklerin takvimi konusunda anlaştı.

Kazakistan'ın daha önce Abraham Anlaşmaları'na katıldığı resmen duyurulmuştu.