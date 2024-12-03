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Kazakistan ve İran Dışişleri Bakanları İş Birliği Görüşmeleri Yaptı

Kazakistan ve İran Dışişleri Bakanları İş Birliği Görüşmeleri Yaptı
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Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, İran'ın başkenti Tahran'da mevkidaşı Abbas Erakçi ile bir araya gelerek ekonomik iş birliği ve ortak projeler hakkında görüşmeler yaptı.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran'ın başkenti Tahran'da görüştü.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kazakistan Dışişleri Bakanı Nurtleu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 28. Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Tahran'da İranlı mevkidaşı Erakçi ile bir araya geldi.

Görüşmede, uluslararası ve bölgesel güncel konuların yanı sıra Kazakistan ile İran arasında ulaştırma, lojistik ve ortak yatırım projelerinin hayata geçirilmesi alanlarında iş birliği görüşüldü.

Nurtleu görüşmede, İran ile ikili ticari iş birliğini yoğunlaştırmak istediklerini ve bu yönde daha spesifik önlemlerin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Bakan Nurtleu, gelecek dönemde Kazakistan'dan İran'a üst düzey ziyaretin planlandığını ve bunun Astana ile Tahran arasındaki ekonomik ilişkilere yeni bir ivme kazandıracağını dile getirdi.

Erakçi de iki ülke arasındaki büyük potansiyeli tam olarak kullanmaya hazır olduklarını söyledi.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
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