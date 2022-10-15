Kazakistan ve Gürcistan'dan maden ocağındaki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajları

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajları gönderdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajları gönderdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tokayev'in, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdiği kaydedildi.

Türkiye'nin Bartın ilindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler ile yaralıların olduğu haberini derin üzüntüyle öğrenildiği dile getirilen açıklamada, Tokayev'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Kazakistan halkı ve şahsım adına size ve yakınlarını kaybeden ailelere taziyelerimi iletiyor ve bu acı kaybınızı paylaşıyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum."

Gürcistan'dan taziye mesajları

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Başbakanı İrakli Garibaşvili ve Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada yaşamını yitirenler için taziye mesajları paylaştı.

Zurabişvili, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, "Türkiye'nin Bartın ilinden trajik bir haber. Kurbanların ailelerine en içten taziyelerimi sunuyorum. Dualarımız, sevdiklerini kaybedenler içindir." diye yazdı.

Garibaşvili ise Twitter'dan yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin Bartın ilinde meydana gelen trajik kömür madeni kazası haberi beni derinden üzdü. Bu zor zamanda, düşüncelerimiz, sevdiklerini kaybeden aileler, yaralılar ve kurtarma ekipleriyle birlikte. Türk halkına ve hükümetine en içten dayanışma ve taziyelerimi sunarım."

Gürcistan Dışişleri Bakanı İli Darçiaşvili de hayatını kaybedenler için derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Türkiye hükümetine ve halkına bu zor günleri atlatmak için güç diliyorum." dedi.