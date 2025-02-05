Kazakistan ve Gürcistan Başbakanları'dan Taşımacılık ve Ekonomi Üzerine Görüşme

Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov ile Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru ile Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattı çerçevesinde etkileşimin arttırılmasını ele aldı.

Kazakistan Başbakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bektenov, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Astana'ya gelen Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile bir araya geldi.

Bektenov ve Kobakhidze görüşmede, ikili ilişkilerde ticari ve ekonomik bağların geliştirilmesi, ulaştırma ve lojistik, petrol ve petrol ürünlerinin taşımacılığı, dijital teknolojiler, tarım, turizm ve diğer konuları ele aldı.

Başbakan Bektenov, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Gürcistan ile ikili işbirliğinin güçlendirilmesine özel önem verdiğini belirtti.

İkili ilişkilerin tüm alanda dinamik bir şekilde geliştiğine dikkati çeken Bektenov, karşılıklı ticaret cirosunu büyütmeye yönelik hükümetler arasında ortak bir komisyonun çalıştığını söyledi.

Bektenov, özellikle transit ve yük taşımacılığı için Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru'nun potansiyelini kullanmanın ve bu alandaki etkileşimin arttırılmasının önemine işaret ederek "Orta Koridor'un yıllık geçiş kapasitesinin 2027 yılına doğru 10 milyon tona çıkması bekleniyor. 2024'te Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru üzerinden taşınan yük hacmi yüzde 62 artarak 4,5 milyon ton oldu." diye konuştu.

Kobakhidze de Kazakistan ile ikili ilişkileri geliştirmek istediklerini dile getirdi.

Kazakistan'a yaptığı ilk ve "önemli" resmi ziyaretin, ekonomik ve kültürel etkileşimi güçlendirmeyi amaçladığına dikkati çeken Kobakhidze, "Halihazırda devletlerimiz arasında çeşitli işbirliği alanlarında büyük başarılar elde edildi. Kazakistan ile kapsamlı bir ortaklık geliştirme niyetindeyiz." ifadesini kullandı.

Görüşmede, taraflar, ayrıca Kazak petrolünün BTC boru hattından dünya pazarına taşınmasıyla ilgili konuları da ele aldı.

Kazakistan tarafı, aşamalı olarak BTC üzerinden taşınan petrol miktarını mevcut 1,4 milyon tondan 2,2 milyon tona çıkarmayı hedeflediklerini aktardı.