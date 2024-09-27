Üye Girişi
Haberler

Kazakistan ve Fas Arasında Vizesiz Seyahat Anlaşması İmzalandı

Kazakistan ve Fas Arasında Vizesiz Seyahat Anlaşması İmzalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan ve Fas hükümetleri arasında, iki ülke vatandaşlarının karşılıklı olarak vizesiz seyahat etmesini sağlayacak bir anlaşma imzalandı. Anlaşma kapsamında, Kazakistan vatandaşları Fas'ta 30 gün, Fas vatandaşları da Kazakistan'da 30 gün vizesiz kalabilecek.

Kazakistan ile Fas hükümetleri arasında iki ülke vatandaşlarının karşılıklı vizesiz seyahat etmesini sağlayacak anlaşma imzalandı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile bir araya geldi.

Görüşmede, taraflar, Kazakistan ile Fas arasında siyasi, ticari, ekonomik, yatırım ve kültürel alanlardaki ikili ilişkilerin durumunu değerlendirdi.

Nurtleu ve Burita, görüşme sonrası, Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti arasında ulusal pasaport sahiplerinin vize muafiyetine tabi tutulmasına ilişkin anlaşmayı imzaladı.

İki ülke arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan bu anlaşma ile Kazakistan vatandaşları Fas'ta 30 gün, Fas vatandaşları da Kazakistan'da aynı süreyle vizesiz kalabilecek.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel

Uluslararası İlişkiler Dış Politika Kazakistan Politika Ekonomi Güncel Kültür Dünya Vize Fas

Kahreden ayrıntı! Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın eşi acı haberi telsizden duymuş

Şeyda'nın şehadet haberini telsizden almış

 Her şey saniyeler içinde olmuş! İşte Serhat Akın'ın vurulma anı

İşte Serhat Akın'ın vurulma anı

 Husilerden gece yarısı İsrail'i titreten saldırı! Sirenler çalınca kendilerini kaldırıma attılar

Gece yarısı 00.40'ta ateşlenen füzeler İsrail'i korkudan titretti
Koltuk pozu işin rengini değiştirdi! İşte Cem Garipoğlu'nun mezarını açtıran en büyük etken

Mezarı açtıran en önemli etken, bu koltukta verilen poz oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KANAL D YAYIN AKIŞI 27 Eylül Cuma Kanal D'de hangi diziler var? TRT Spor yayın akışı 27 Eylül! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI! DGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? DGS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı BinBin kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? BinBin halka arz ne zaman verir, nasıl alınır? Az önce deprem mi oldu? 27 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Bu akşam Kara Ağaç Destanı var mı? Kara Ağaç Destanı ne zaman başlıyor? Gönül Dağı 146. Bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı! EN YENİ CUMA MESAJLARI | Resimli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları! Ayetli Cuma mesajları neler? Müge Anlı, Samet Şeker öldü mü, nasıl öldü? Samet Şeker nerede bulundu? Müge Anlı, Esra Erol ve Didem Arslan Yılmaz'ın programı kaldırılacak mı? RTÜK konu ile ilgili ne dedi? MasterChef Beyza kimdir, kaç yaşında ve nereli? Beyza Aydın büyük ödülün sahibi oldu!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });