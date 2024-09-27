Kazakistan ve Fas Arasında Vizesiz Seyahat Anlaşması İmzalandı

Kazakistan ile Fas hükümetleri arasında iki ülke vatandaşlarının karşılıklı vizesiz seyahat etmesini sağlayacak anlaşma imzalandı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile bir araya geldi.

Görüşmede, taraflar, Kazakistan ile Fas arasında siyasi, ticari, ekonomik, yatırım ve kültürel alanlardaki ikili ilişkilerin durumunu değerlendirdi.

Nurtleu ve Burita, görüşme sonrası, Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti arasında ulusal pasaport sahiplerinin vize muafiyetine tabi tutulmasına ilişkin anlaşmayı imzaladı.

İki ülke arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan bu anlaşma ile Kazakistan vatandaşları Fas'ta 30 gün, Fas vatandaşları da Kazakistan'da aynı süreyle vizesiz kalabilecek.