Kazakistan ve Azerbaycan, savunma alanında işbirliğini görüştü

Kazakistan Savunma Bakanı Ruslan Jaksılıkov ile Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, iki ülke arasında savunma alanında işbirliğini geliştirme konusunda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi.

Kazakistan Savunma Bakanı Ruslan Jaksılıkov ile Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, iki ülke arasında savunma alanında işbirliğini geliştirme konusunda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi.

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Astana'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov için Bakanlık binasında karşılama töreni düzenlendi.

Tören sonrası Kazak Bakan Jaksılıkov, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov ile bir araya geldi.

Karşılıklı anlayış ve yapıcı diyalog ortamında gerçekleşen görüşmede, bakanlar, çok taraflı ikili ilişkiler üzerine görüş alışverişinde bulundu ve işbirliğini geliştirmek için atılması gereken adımları belirledi.

Kazakistan ile Azerbaycan'ın askeri alandaki işbirliğinin mevcut durumunu değerlendiren bakanlar, özellikle askeri ve teknik işbirliği, ortak muharebe eğitimi etkinliklerinin düzenlenmesi, personel eğitimi ve savunma bakanlıkları arasında daha fazla işbirliğinin diğer konuları hakkında kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi.

Kazakistan Savunma Bakanı Jaksılıkov, görüşmede, geçen hafta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Astana'ya ziyaretini hatırlatarak, "Liderlerimiz siyaset, ekonomi, ulaşım, transit, kültür ve beşeri alanlarda işbirliğini güçlendirmeye yönelik Kazak-Azerbaycan stratejik ortaklığı ve ittifakının temel konularını belirledi." dedi.

Jaksılıkov, askeri alanda da Azerbaycan ile işbirliğinin geliştirilmesi için perspektiflerin olduğunu vurguladı.

Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ve heyeti, Astana temasları kapsamında Milli Savunma Üniversitesini ziyaret etti.

Hasanov'un, Almatı'daki Kara Kuvvetleri Askeri Enstitüsünü ziyaret etmesi ve Kazak askerlerin eğitim sürecine tanıklık etmesi planlanıyor.