Kazakistan ve Azerbaycan Liderlerinden Orta Koridor Projesi'ne Destek

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e, "Orta Koridoru Geliştirme Projesi" tanıtıldı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'da bulunan Aliyev, Astana'da düzenlenen resmi törenle karşılandı.

Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da mevkidaşı Tokayev tarafından ağırlandı.

Resmi tören sonrası Aliyev ile bir araya gelen Tokayev, ziyaretin, Kazakistan ile Azerbaycan arasındaki stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesi açısından önem taşıdığını belirtti.

Tokayev, Azerbaycan ile çok yönlü işbirliğini geliştirmenin kendileri için öncelik olduğuna dikkati çekerek, "Kazakistan ve Azerbaycan sadece dost devletler değil aynı zamanda kardeş halklardır." diye konuştu.

Azerbaycan'ın uluslararası arenadaki güçlenen konumuna dikkati çeken Tokayev, özellikle Kazakistan için ticari ve ekonomik işbirliğinin yanı sıra siyasi ortaklığı geliştirmenin de çok önemli olduğunu bildirdi.

Aliyev de Kazakistan'ın kalkınmasını takdir ettiklerini ve ülkede modernleşme yolunda yürütülen reformları büyük bir ilgiyle takip ettiklerini belirtti.

Aliyev, Azerbaycan ile Kazakistan ilişkilerinin stratejik ve müttefik nitelikte olduğunu kaydederek, "Her alanda işbirliğini güçlendirmeye kararlıyız." dedi.

Liderlere, 2030 yılına kadar taşınacak yük hacminin 3 katına çıkmasının öngörüldüğü "Orta Koridoru Geliştirme Projesi" tanıtıldı.

Projeyi inceleyen Tokayev ve Aliyev, iki ülkenin sınırlarından geçen ve Avrupa ile Çin arasındaki yük taşımacılığında stratejik güzergah haline gelen Orta Koridor'un verimliliğini ve rekabet gücünü artırmayı hedefleyen girişimler hakkında bilgi aldı.