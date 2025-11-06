Haberler

Kazakistan ve ABD Arasında Kritik Mineraller İçin Mutabakat Zaptı İmzalandı

Güncelleme:
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen 'C5+1' Zirvesi öncesinde kritik mineraller alanında işbirliği sağlamak amacıyla bir Mutabakat Zaptı imzaladı. Tokayev, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin stratejik ortaklıkları güçlendirmek için önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Kazakistan ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında kritik mineraller alanında işbirliğine ilişkin Mutabakat Zaptı imzalandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek "C5+1" formatındaki Orta Asya-ABD Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'nin başkenti Washington'a gitti.

Tokayev'i havalimanında ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Christopher Landau karşıladı.

Zirve öncesi Tokayev, Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın Güney ve Orta Asya Özel Temsilcisi Sergio Gor ile bazı Beyaz Saray temsilcileriyle bir araya geldi.

Tokayev, Kazakistan ile ABD'nin ekonomik işbirliği yoluyla stratejik ortaklıklarını daha da güçlendirmek için önemli fırsatlara sahip olduğunu belirterek, çok yönlü işbirliğini derinleştirmek amacıyla yapıcı diyaloğa da hazır olduklarını bildirdi.

Görüşmelerin ardından, Kazakistan ve ABD arasında, Cumhurbaşkanı Tokayev'in huzurunda, kritik mineraller alanında işbirliğine yönelik bir Mutabakat Zaptı imzalandı.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
