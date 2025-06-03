Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan'dan Ortak Su Kullanım Protokolü

ALMATI, 3 Haziran (Xinhua) -- Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan, 2025 Haziran-Ağustos ayları arasındaki yoğun sulama sezonunda Tacikistan'daki Bahri Tojik su kaynaklarının ortak kullanımı konusunda bir protokol imzaladı.

Kazinform Haber Ajansı'nın pazartesi günü bildirdiğine göre protokol, üç ülkenin su kaynakları bakanları tarafından Buzulların Korunmasına Yönelik Üst Düzey Uluslararası Konferans çerçevesinde imzalandı.

Protokol uyarınca Kazakistan'ın, ürün yetiştirme döneminde 491 milyon metreküp su alması öngörülüyor. Protokol kapsamında üç ülke arasında su kaynaklarının etkin ve dengeli bir şekilde dağıtılmasını amaçlayan eşgüdümlü bir su kullanım takvimi belirlendi.

Kazakistan Su Kaynakları ve Sulama Bakanı Nurcan Nurjigitov, " Kazakistan, ortak su yönetimi projelerini desteklemeye ve uluslararası su hukuku ilkelerine bağlı kalmaya devam edecektir. İklime ilişkin zorluklarla etkin mücadelenin yolu işbirliğinden geçmektedir" ifadelerini kullandı.

Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan enerji ve su kaynakları bakanları, yaz sezonunda bölgesel su ve enerji sistemlerinin kesintisiz ve istikrarlı işleyişi konusunda daha önce Taşkent'te olağan bir toplantı gerçekleştirmişti.