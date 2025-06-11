Kazakistan, Slovakya'ya Enerji ve Gıda İhracatına Hazır

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Slovakya'ya petrol, gaz, uranyum ve gıda ürünleri ihraç etmeye hazır olduklarını bildirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, resmi ziyaret kapsamında başkent Astana'ya gelen Slovakya Başbakanı Robert Fico'yu Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da ağırladı.

Tokayev ve Fico, resmi tören sonrası yapılan müzakerelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan ile Slovakya'nın yakın ilişkilere sahip olduğunu ve büyük projeleri hayata geçirdiğini söyledi.

Slovakya'yı Avrupa Birliğindeki başlıca ortaklarından biri olarak değerlendirdiklerini belirten Tokayev, bu çerçevede Slovakya ile her alanda bağları güçlendirmek ve derinleştirmek için elinden geleni yapacağını ifade etti.

Tokayev, iki ülke arasında işbirliği için geniş imkanların olduğuna dikkati çekerek, "Ülkelerimiz arasında hiçbir anlaşmazlık yoktur. Çok yönlü bağların güçlendirilmesi ise her iki halkın çıkarınadır." değerlendirmesinde bulundu.

Slovakya ile karşılıklı ticareti büyütmeye kararlı olduklarını ve bu bağlamda yatırım etkileşimini derinleştirmeyi önemsediklerini anlatan Tokayev, "Kazakistan, Slovakya'ya petrol ve gaz, uranyum, gıda ürünleri ve diğer ürün türlerini ihraç etmeye hazır." diye konuştu.

Tokayev, Kazakistan ile Slovakya arasında enerji, makine mühendisliği, tarım, dijitalleşme ve turizm alanlarında ortak projelerin olabileceğine işaret ederek, "Askeri-teknik alanda önemli bir işbirliği potansiyeli var." dedi.

Bölgesel ve uluslararası gündemdeki konulara ilişkin de görüş alışverişinde bulunduklarını kaydeden Tokayev, "Birçok küresel eğilim ve zorluklar karşısında tutumlarımız benziyor. Çok taraflı diplomasiye büyük önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Slovakya Başbakanı Fico ise Kazakistan ile siyasi hiçbir görüş ayrılığı yaşamadıklarını ve dolayısıyla karşılıklı yarar sağlayan ilişkileri geliştirmede kararlı olduklarını teyit etti.

2. Dünya Savaşı sırasında Slovakya'nın kurtuluşunda Kazak askerlerin de yer aldığını ve bu bağlamda Kazakistan'a teşekkür etmeyi borç bildiğini dile getiren Fico, savaşta yaklaşık 60 bin Sovyet askerinin Slovakya'nın kurtuluşu için hayatını kaybettiğini belirtti.

Slovakya Başbakanı Fico, Kazakistan'ın kalkınma sürecini yakından takip ettiklerini ve AB'deki meslektaşlarına da sadece AB içindeki meselelere değil dünyaya daha geniş pencereden bakmalarını tavsiye ettiğini sözlerine ekledi.