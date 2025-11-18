Kazakistan Savunma Bakanı Dauren Kosanov, Türkiye'ye Resmi Ziyarette Bulundu

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Kazakistan Savunma Bakanı Dauren Kosanov'u askeri törenle karşıladı. İki bakan, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen dost ve kardeş ülke Kazakistan'ın Savunma Bakanı Dauren Kosanov'u askeri törenle karşıladı. Konuk Bakan'ın Onur Kıtası'nı selamlamasının ardından her iki Bakan, baş başa görüşme gerçekleştirdi. Bakanlar, baş başa görüşme sonrasında heyetler arası görüşmeye başkanlık etti."