Kazakistan, Rusya-Ukrayna Müzakereleri İçin Platform Sunmaya Hazır

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, gerektiğinde Rusya ile Ukrayna arasında her düzeyde müzakerelerin yapılacağı bir platform sunmaya hazır olduklarını bildirdi.

Tokayev, Tengrinews haber sitesine verdiği demeçte, Kazakistan'ın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kendini arabulucu olarak görmediğini belirtti.

Her iki tarafın her türlü ihtilaflı konuda ikili ve çok taraflı düzeylerde diyalog yürütme kapasitesine sahip olduğunu kaydeden Tokayev, "Ben her zaman kamuoyu önünde Ukrayna krizinin son derece karmaşık olduğunu ve basitleştirilmeyeceğini savundum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan'ın Ukrayna ile Rusya arasında en üst düzeyde doğrudan müzakerelerin başlatılmasını desteklediğini ancak bunun için karşılıklı anlayışın sağlanması için ön çalışmalara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan'ın bu konuda arabuluculuk yapmasa da gerektiğinde "iyi niyet" göstermeye ve her düzeyde müzakere ve toplantıların yapılacağı bir platform olmaya hazır olduğunu dile getirdi.