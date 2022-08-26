Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kazakistan, Rusya'dan çekilen 250 şirketin ülkeye taşınması için çalışmalar yürütüyor

Güncel Haberler

Kazakistan, Rusya'dan çekilen 250 şirketin ülkeye taşınması için çalışmalar yürütüyor

NUR Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov, Rusya pazarından ayrılan ve çoğunu Batılı şirketlerin oluşturduğu 250'den fazla firmanın ülkeye taşınması için çalışmalar yürüttüklerini ve şu anda 45 şirketin bu yönde olumlu karar aldığını söyledi.

NUR Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov, Rusya pazarından ayrılan ve çoğunu Batılı şirketlerin oluşturduğu 250'den fazla firmanın ülkeye taşınması için çalışmalar yürüttüklerini ve şu anda 45 şirketin bu yönde olumlu karar aldığını söyledi.

İsmailov, Tengrinews haber sitesine verdiği röportajında, jeopolitik kriz ile Rusya karşıtı yaptırımların sadece Kazakistan'ı değil bir bütün olarak dünyayı olumsuz etkilediğini bildirdi.

Yabancı yatırım çekme alanında faaliyetlerini yoğunlaştırdıklarını kaydeden İsmailov, "Şu anda Rusya pazarından ayrılan 250'den fazla şirketin (Kazakistan'a) taşınması için çalışmalar yürütüyoruz. Bunlar ağırlıklı olarak ham madde dışı sektörlerde faaliyet yapan batılı şirketler." dedi.

İsmailov, halihazırda 45 şirketin faaliyetlerine Kazakistan'da devam ettirme kararı aldığını belirterek "Üretimlerini bizim ekonomiye konumlandırmaları için her şirket ile ayrı ayrı çalışıyoruz ve her proje için çalışma grupları oluşturduk." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel

Kazakistan Rusya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title