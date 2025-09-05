Kazakistan, Petrol Üretimini Yılda 100 Milyon Tonuna Çıkarmayı Hedefliyor

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede yakında petrol üretiminin yılda 100 milyon tona çıkacağını bildirdi.

Tokayev, Kazakistan'da her yıl eylül ayının ilk pazarında kutlanan "Petrol ve Gaz Sektörü Çalışanları Günü" dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da sektör çalışanlarıyla bir araya geldi.

Sektörde uzun yıllardır başarıyla görev yapanlara ödüllerini takdim eden Tokayev, petrol ve gaz sektörünün ülke ekonomisindeki özel yerine dikkati çekti.

Tokayev, geçen yıl ülkenin petrol ve gaz endüstrisinin 125. yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, bu bağlamda Kazakistan'ın kendine özgü derin gelenekleri ve zengin tarihi olduğunun altını çizdi.

Sektörün gelişmesinde aileden aileye, nesilde nesle aktarılan tecrübelerin büyük katkısı olduğuna işaret eden Tokayev, "Bugün de petrol ve gaz sektöründe 200 binden fazla kişi çalışıyor." dedi.

Tokayev, ülkenin kalkınmasında petrol ve gaz kaynaklarının stratejik rolüne değinerek, "Kazakistan, küresel petrol pazarında lider konumda bulunuyor. Ülkedeki petrol üretimi, dört kat artarken yakında yıllık petrol üretimi 100 milyon tona ulaşacak." diye konuştu.

Büyük petrol rezervine sahip yeni sahaların geliştirilmesi için yatırım yapmaya başladıklarını aktaran Tokayev, bu kapsamda çeşitli uluslararası ortaklıkları güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

Tokayev, en son Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen Kazak-Çin İş Konseyi çerçevesinde toplam değeri 15 milyar dolar olan 70'ten fazla yatırım anlaşması imzaladıklarını belirterek, Çin ile petrol ve gaz sektöründe stratejik projeleri hayata geçirmeyi planladıklarını kaydetti.

Petrol ve gaz sektöründe teknolojik modernizasyonun yapılması gibi acil bir görevle karşı karşıya olduklarını dile getiren Tokayev, "Temiz ve ileri teknolojilerin sektöre kazandırılması son derece önemlidir." ifadesini kullandı.