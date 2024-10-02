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Kazakistan, Orta Doğu'daki Gerilimle İlgili Endişelerini Dile Getirdi

Kazakistan, Orta Doğu'daki Gerilimle İlgili Endişelerini Dile Getirdi
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Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyarov, Orta Doğu'daki artan gerilimden derin endişe duyduklarını belirterek, tüm taraflara itidalli davranmaları çağrısında bulundu. Smadiyarov, uluslararası toplumun durumu istikrara kavuşturma girişimlerine destek verdiklerini vurguladı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyarov, Orta Doğu'da artan gerilimden derin endişe duyduklarını belirterek, "İlgili tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz." dedi.

Smadiyarov, Kazakistan'ın Orta Doğu'daki duruma ilişkin tutumu konusunda basın mensuplarına bilgi verdi.

Orta Doğu'da artan gerilimden derin endişe duyduklarını dile getiren Smadiyarov, "İlgili tüm tarafları, itidalli davranmaya ve sivil kayıpları önlemek, bölgede topyekun bir savaşı kışkırtabilecek durumun daha da kötüleşmesini önlemek için güç kullanmaktan kaçınmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

Sözcü Smadiyarov, bu bağlamda anlaşmazlıkların Birleşmiş Milletler Şartı ilkeleri ile uluslararası hukuk çerçevesinde yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi için acil önlemler alınmasının önemine dikkati çekmek istediklerini belirterek, " Kazakistan, uluslararası toplumun durumu istikrara kavuşturma ve bölgesel güvenliği sağlama amaçlı girişimlere desteğini bir kez daha teyit ediyor." ifadesini kullandı.

Smadiyarov, İsrail, İran ve Lübnan'da bulunan Kazakistan vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için büyükelçiliklerin yoğun çalışma temposuna geçtiğini de söyledi.

Bu kapsamda Dışişleri Bakanlığı bünyesinde söz konusu ülkelerdeki vatandaşlara gerekli yardımın organize edilmesine yönelik çalışmaları anında koordine eden özel karargah oluşturulduğunu dile getiren Smadiyarov, bölgedeki duruma bağlı olarak tahliye uçuşlarının yapılması konusunu da değerlendirdiklerini ifade etti.

Smadiyarov, Orta Doğu'daki askeri ve siyasi durumun kötüleşmesi nedeniyle Kazakistan'da 6 Ekim'de yapılacak nükleer enerji santraline ilişkin referandumda İsrail, İran ve Lübnan'da oy kullanacak vatandaşların güvenliği için ülkenin bu ülkelerdeki temsilciliklerinde sandıkların kurulmayacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel

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