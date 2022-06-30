Kazakistan, nükleer santral inşası için Akkuyu Nükleer Santrali'ni inceleyecek Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesinde faaliyete geçirilmesi planlanan nükleer santral için Türkiye'nin Akkuyu Nükleer Santrali tecrübesini ayrıntılı inceleme talimatı verdi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesinde faaliyete geçirilmesi planlanan nükleer santral için Türkiye'nin Akkuyu Nükleer Santrali tecrübesini ayrıntılı inceleme talimatı verdi. Tokayev, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da Yüksek Reform Konseyi üyeleriyle bir araya geldi. Halihazırda dünyada Kazakistan dahil yaklaşık 20 ülkenin nükleer santral inşa etmeyi değerlendirdiğini kaydeden Tokayev, "Nükleer enerji, toplam düşük karbonlu elektriğin üçte birinden fazlasını üretiyor. Nükleer enerjinin geleceğine yönelik çeşitli faktörlere bağlı belirsizliğin payı oldukça yüksek olmasına rağmen mevcut enerji krizi ve enerji fiyatlarındaki istikrarsızlık bağlamında 'barışçıl atom' kullanımının birçok ülkenin gündeminde olduğu aşikar." dedi. Tokayev, bu kapsamda gelecek nesiller arasında nitelikli uzman tabanının oluşturulması gerektiğini vurguladı, ayrıca Türkiye'nin Akkuyu Nükleer Santrali'ni inşasındaki tecrübesini ayrıntılı incelenme talimatı verdi. AA / Meiramgul Kussainova - Güncel Kazakistan Türkiye Güncel Haberler

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