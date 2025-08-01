Kazakistan Nüfusu Yıl Başından Bu Yana 104 Bin Kişi Arttı

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Kazakistan, yıl başından bu yana 104 bin kişi nüfus artışı kaydederek 20 milyon 387 bin 811 kişiye ulaştı. Nüfusun büyük kısmı şehirlerde yaşıyor.

Kazakistan nüfusu yıl başından bu yana 104 bin kişi arttı.

Kazakistan Milli İstatistik Kurumunun güncel verilerine göre, ülke nüfusu yıl başından bu yana 104 bin artarak 20 milyon 387 bin 811 kişiye ulaştı.

Nüfusun 12 milyon 899 bin 438'i şehirlerde, 7 milyon 488 bin 373'ü kırsal bölgelerde yaşıyor.

Ülkede nüfus artışının kaydedildiği şehir ve eyaletler ise sırasıyla Almatı, Türkistan eyaleti, Almatı eyaleti, Astana, Çimkent, Jambıl eyaleti ve Karagandı eyaleti oldu.

Söz konusu dönemde doğal nüfus artışı ise 96 bin 663 kişi olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
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