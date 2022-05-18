Kazakistan Milli Müzesi, Uluslararası Müzeler Gecesi'nde ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü - Haberler

NUR Kazakistan Milli Müzesi, 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü kapsamında düzenlenen "Müzeler Gecesi" etkinliğinde yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Başkent Nur Sultan'da yer alan kurum, yaklaşık 200 bine yakın eseriyle ülkenin en büyük müzesi olarak biliniyor.

Kazakistan Milli Müzesi, Kovid-19 salgını dolayısıyla verilen 2 yıllık aradan sonra düzenlenen geleneksel Müzeler Gecesi etkinliğine dahil oldu.

Etkinlik dolayısıyla 24.00'e kadar ücretsiz konuklarını ağırlayan müze, yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Gün boyu etkinlik kapsamında müzede ziyaretçilere çeşitli kültürel programların yanı sıra Kazakistan Ulusal Muhafız Birliklerinin şeref kıtasının özel gösterisi de sunuldu.

Müzenin müdür yardımcısı Abay Satubaldin, gazetecilere, Uluslararası Müzeler Komitesi kararıyla bu yılki etkinliğin "Müzelerin Gücü" temasıyla yapıldığını söyledi.

Satubaldin, söz konusu etkinliği 2 yıllık aradan sonra yeniden düzenlediklerini belirterek "Müzemizin hem kültürel hem bilimsel yönünü göstermek istedik. Bu kapsamda gün boyu 24.00'e kadar ziyaretçilerimize çeşitli programlar hazırladık. Bugün ayrıca 3 yeni sergimizi açıyoruz." dedi.

En son 2019'da düzenlenen programda müzeyi bir günde 37 bin kişinin ziyaret ettiğini aktaran Satubaldin, bu yıl daha fazla ziyaretçi beklediklerini sözlerine ekledi.