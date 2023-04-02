Kazakistan, mayıstan itibaren günlük petrol üretimini 78 bin varile düşürecek

Kazakistan, mayıs ayı itibarıyla yıl sonuna kadar günlük petrol üretimini 78 bin varile düşürme kararı aldı.

Kazakistan, mayıs ayı itibarıyla yıl sonuna kadar günlük petrol üretimini 78 bin varile düşürme kararı aldı.

Kazakistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kararın OPEC+ ülkeleriyle alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Kazakistan, gönüllü olarak mayıstan itibaren 2023 yılının sonuna kadar günlük petrol üretimini 78 bin varile düşürecek. Bu, 5 Ekim 2022'de 33. OPEC+ Bakanlar Toplantısı'nda alınan üretim kesintisi kararına ek bir önlemdir." ifadesi kullanıldı.