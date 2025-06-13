Kazakistan, İsrail-Iran Geriliminde İtidal Çağrısı Yaptı

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Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'daki askeri tırmanmanın tehlikeli olduğunu belirterek, tarafları azami itidal göstermeye ve çatışmanın yalnızca siyasi yollarla çözülmesini istemeye çağırdı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a saldırmasına yönelik tarafları azami itidal göstermeye çağırdı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Orta Doğu bölgesindeki askeri tırmanmanın tehlikeli olduğu ve bundan ciddi endişe duyulduğu bildirildi. ???????

Açıklamada, Kazakistan'ın ilgili tarafları azami itidal göstermeye çağırdığı ve çatışmanın Birleşmiş Milletler Şartı ile uluslararası hukuk ilkelerine uygun olarak yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla hızla çözülmesini savunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
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