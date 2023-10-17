Kazakistan, İsrail'i Gazze'de sivillere orantısız güç kullanımından kaçınmaya çağırdı

Kazakistan, İsrail'e, Gazze'de çok sayıda sivilin ölümüne ve sivil altyapının tahrip olmasına yol açan orantısız güç kullanımından kaçınma çağrısı yaptı.

Kazakistan, İsrail'e, Gazze'de çok sayıda sivilin ölümüne ve sivil altyapının tahrip olmasına yol açan orantısız güç kullanımından kaçınma çağrısı yaptı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail- Filistin çatışmasına ilişkin ilk kez yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Kazakistan'ın, Hamas'ın İsrailli sivillere yönelik saldırılarını ve yabancılar da dahil olmak üzere insanları rehin almasını kınadığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gutteres'in rehinelerin ön koşulsuz serbest bırakılması ve insani yardıma engelsiz erişimin sağlanması çağrısını destekledikleri kaydedilen açıklamada, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in konuyla ilgili "onlarca yıl biriken sorunların çözümü için terör eylemlerine başvurmanın hiçbir haklı tarafı olmadığı" yönündeki tutumuna da yer verildi.

Kazakistan'ın, İsrail'e Gazze'de çok sayıda sivilin ölümüne ve sivil altyapının tahrip olmasına yol açan orantısız güç kullanımından kaçınma çağrısında bulunduğu bildirildi.

Filistin halkının meşru haklarını sağlayan BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarına uymanın son derece önemli olduğu aktarılan açıklamada, "Şiddet, yine bir şiddeti doğurur. Ortadoğu ve tüm dünya için trajik sonuçlara yol açar. Kazakistan, Gazze sakinlerinin tahliyesi için belirlenen sürenin kaldırılmasını ve sivillerin tam olarak güvenliğinin sağlanmasını talep eden uluslararası toplumla dayanışmasını ifade ediyor. " denildi.

Kazakistan'ın tarafları düşmanlıkları bir an önce durdurmaya ve "iki halk için iki devlet" formülüne dayalı olarak bölge halkı için barış, istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çabaları yoğunlaştırmaya davet ettiği kaydedildi.

İsrail- Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 778 kişinin öldüğünü, 10 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 61 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri hayatını kaybetti.