Kazakistan'ın Uçuş Güvenliği Dünya Ortalamasını Geride Bıraktı

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) verilerine göre, Kazakistan'ın uçuş güvenliği göstergesi yüzde 82 ile dünya ortalamasından yüksek olarak değerlendirildi.

Kazakistan Ulaştırma Bakanı Yardımcısı Talgat Lastayev, hükümet toplantısında, ülkenin sivil havacılık sektörünü değerlendirdi.

Lastayev, ICAO'nun uçuş güvenliği göstergesinin dünya ortalamasının yüzde 70,8 olduğunu belirtti.

ICAO'nun, Kazakistan'ın uçuş güvenliği göstergesini yüzde 82 olarak belirlediğini vurgulayan Lastayev, bunun dünya ortalamasının üstünde olduğuna işaret etti.

ICAO'nun söz konusu sivil havacılık güvenliği değerlendirmesinde, uçak kazalarının soruşturulması parametresinin kritik önem taşıdığına işaret eden Lastayev, "Kazakistan'da bu parametre diğer göstergeler arasında en düşük seviyede. Bu durumu iyileştirmek için bu yılın sonuna kadar ulaşım kazalarının araştırılması için yüksek nitelikli uzmanların yer aldığı ve gerekli ekipmanlarla donatılan bir merkez oluşturmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Lastayev, sivil havacılık sektörünü geliştirmek için hava filosunun modernleştirilmesini önemsediklerini kaydederek, "Kazakistan hava yolu şirketleri, her yıl yaklaşık 10-15 yeni uçak satın alıyor." dedi.

Ülkedeki hava yolu şirketlerinin, 2024 yılında 14,7 milyon yolcu taşıdığını ve yolcu sayısının bir önceki yıla kıyasla yüzde 11 arttığını bildiren Lastayev, "Havalimanları ise geçen yıl 2023'e göre yüzde 14 artışla 29,7 milyon yolcuyla hizmet verdi. Genel olarak son 5 yılda sektör göstergeleri 2 katına çıktı." diye konuştu.

-"16 yeni destinasyon planlanıyor"

Lastayev, ülkede uluslararası uçuşların sayısının da arttığını belirterek, "Bugün Kazakistan'dan 31 ülkeye uçuşlar yapılıyor. Geçen yıl 12 yeni uluslararası güzergahta seferler başlatıldı. Bu yıl ise Roma, Münih, Budapeşte, Şanghay, Guangzhou ve Busan şehirleri başta olmak üzere 16 yeni destinasyon planlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov da toplantıda, ülkede hava yoluyla yük taşımacılığını 2028 yılına doğru iki katına çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Bakanlığa, uluslararası pazarda yerini alabilecek ulusal hava kargo taşıyıcısının oluşturulmasına yönelik çalışmaları hızlandırması talimatı veriyorum." dedi.