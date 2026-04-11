Kazakistan'da Çin'in Desteğiyle Kurulacak Ülkenin En Büyük Rüzgar Enerjisi Projesi Başlatıldı

ASTANA, 11 Nisan (Xinhua) -- Kazakistan'da perşembe günü ülkenin gigavat ölçeğindeki ilk rüzgar enerjisi projesinin açılış töreni gerçekleştirildi. Uzun vadeli bir elektrik satın alma anlaşması kapsamında gerçekleştirilecek projenin ana yüklenicileri arasında bir Çinli firma da yer alıyor.

1 gigavat kapasiteli Mirny rüzgar enerjisi projesinin baş yüklenicilerinden olan Shanghai Elektrik Grubu, temel ekipman ve entegre çözümler sağlayacak.

Çinli, Kazak ve Fransız şirketlerin güçlerini birleştirerek rüzgar enerjisi ve depolama kompleksini inşa edeceği projenin 31 ayda tamamlanması ve kompleksin 2028'in dördüncü çeyreğinde devreye alınması planlanıyor.

Shanghai Elektrik şirketine göre, projenin yılda yaklaşık 4 milyar kilovat-saat elektrik üreterek karbondioksit emisyonlarını 3,2 milyon tondan fazla azaltması bekleniyor.

Shanghai Elektrik Başkanı Zhu Zhaokai, projenin bölgesel enerji güvenliğini güçlendirmeye, yerel endüstriyel büyümeyi desteklemeye ve konutların elektrik talebini karşılamaya katkıda bulunacağını söyledi.

