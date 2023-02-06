Kazakistan'ın güneyinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Güncel Haberler Kazakistan'ın güneyinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Kazakistan'ın güneyinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Kazakistan Ulusal Sismolojik Gözlemler ve Araştırma Merkezi (SOME) tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem yerel saatle 19.02'de kaydedildi. 5,4 büyüklüğündeki deprem, ülkenin güneyindeki Almatı şehrinin 628 kilometre batısında meydana geldi. Deprem güneydeki Çimkent ve Taraz kentlerinde de hissedildi. Kaynak: AA / Güncel Kazakistan Deprem Güncel Haberler

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