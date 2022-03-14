Kazakistan'ın en büyük telekomünikasyon şirketinde yolsuzluk operasyonu

NUR Kazakistan'ın en büyük telekomünikasyon şirketi KazakhTelecom'da yolsuzluk operasyonu kapsamında soruşturma gerçekleştirildiği belirtildi.

Kazakistan'ın Yolsuzlukla Mücadele Servisinin Başkanı Oljas Bektenov, yaptığı açıklamada, KazakhTelecom şirketinin Nur Sultan ve Almatı şubelerinde soruşturma yürüttüklerini bildirdi.

Bektenov, bu kapsamda şirketin en büyük hissedarlarından Kayrat Satıbaldı'nın özel uçakla Almatı'dan Dubai'ye giderken "yetkisini kötüye kullanarak zimmete para geçirme şüphesiyle" yakalandığını ve gözaltı merkezine yerleştirildiğini kaydetti.

Yolsuzlukla Mücadele Servisinden yapılan açıklamada ise Satıbaldı hakkında zimmete para geçirmenin yanı sıra devletin güvenliğini zedeleyen diğer suçlara karıştığı iddiasıyla da soruşturma yürütüldüğü aktarıldı.

Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in yeğeni olan Kayrat Satıbaldı'nın, ülkede Kaspi Bank ve KazakhTelecom şirketinin önemli hissedarlarından olduğu biliniyor.